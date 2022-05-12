Благовещенец отправится в колонию строгого режима за кражу велосипеда

Жителя Благовещенска признали виновным в краже. За это преступление мужчина отправится в колонию строгого режима, сообщает Благовещенский городской суд.

В июле прошлого года осуждённый был в общежитии на улице Горького. В коридоре он увидел велосипед и решил его украсть. Убедившись, что никто его не видит, злоумышленник выкатил двухколёсный транспорт на улицу и уехал на нём. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Мужчина признался в преступлении, попросив постановить приговор без судебного разбирательства. Суд, учтя приговор от марта 2022 года (а злодей уже был осуждён за другую кражу), назначил виновнику наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима. Амурчанина заключили под стражу в зале суда.