Казаки Дальнего Востока почтили память участников Великой Отечественной войны

Для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и её участниках представители казачества организовали в День Победы занятия с молодёжью, выставки, автопробеги, а также благоустраивали памятники и обеспечивали общественный порядок.

Участники Николо-Александровского городского казачьего общества из Хабаровского края показали реконструкцию боя, оружие и обмундирование времён войны.

В Якутске на площади Победы казаки установили полевую кухню и раздавали всем желающим солдатскую кашу.

В Петропавловске-Камчатском 8 и 9 мая прошло выступление казачьего ансамбля «Русь». В Чите выступил государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки».

В ходе общероссийской акции «Поезд Победы» казаки взаимодействовали с полицией, обеспечивали общественный порядок в нескольких городах Дальнего Востока.

Казачьи расчёты приняли участие в Параде Победы в Благовещенске и Уссурийске. В Биробиджане участниками парада стали кадеты детского казачьего центра «Спас». В Хабаровске казаки принимали участие в параде, а также обеспечивали общественный порядок.

Во всех регионах Дальнего Востока казаки и воспитанники кадетских классов поздравляли ветеранов и тружеников тыла, участвовали в шествии «Бессмертного полка», возлагали цветы и организовывали почётные караулы.