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сегодня, 12:21 0

Амурчане могут подарить подарки детям переселенцев из Донбасса

Всероссийская акция «Дарим вместе» поможет устроить настоящий день рождения ребятишкам, находящимся в пунктах временного размещения

Амурчане могут подарить подарки детям переселенцев из Донбасса
Фото: даримвместе.рф

Сегодня в пунктах временного размещения в России живут тысячи человек, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР из-за обострения ситуации на Украине. И многие из них – это дети и подростки. Все желающие могут принять участие в акции «Дарим вместе» и перечислить средства на подарок детям, отмечающим свой день рождения в ПВР.

Авторы акции рассказали, что получателями подарков статут дети вынужденных переселенцев в возрасте от 1 года до 17 лет включительно.

«Среди переселенцев немалую часть занимают дети, которые тяжелее всего переносят лишения и разлуку с домом, а значит больше всего нуждаются в заботе взрослых. Именно на это и направлена акция "Дарим вместе " – поддержать детей вынужденных переселенцев и дать им почувствовать, что о них заботятся и помнят», – указано на сайте проекта.

Стать участником акции очень легко! Достаточно выполнить четыре простых пункта:

  1. Перейдите на сайт даримвместе.рф;
  2. Нажмите на кнопку «Стать дарителем»;
  3. Ведите сумму, удобную для перевода;
  4. Нажмите на кнопку «Помочь».

Сделать перечисление можно на разные суммы (от ста рублей до пяти тысяч). Кроме того, можно указать - разовое это будет пожертвование или ежемесячное.

На полученные от меценатов средства дети вынужденных переселенцев получают следующие подарки:

  • Товары для творчества и хобби;
  • Спортивный инвентарь;
  • Игрушки;
  • Цифровая техника;
  • Музыкальные инструменты;
  • Книги, развивающие материалы, сертификаты в книжные магазины;
  • Билеты на мероприятия в культурно-развлекательные учреждения.

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#дети #помощь #Украина

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