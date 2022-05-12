Амурчане могут подарить подарки детям переселенцев из Донбасса

Сегодня в пунктах временного размещения в России живут тысячи человек, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР из-за обострения ситуации на Украине. И многие из них – это дети и подростки. Все желающие могут принять участие в акции «Дарим вместе» и перечислить средства на подарок детям, отмечающим свой день рождения в ПВР.

Авторы акции рассказали, что получателями подарков статут дети вынужденных переселенцев в возрасте от 1 года до 17 лет включительно.

«Среди переселенцев немалую часть занимают дети, которые тяжелее всего переносят лишения и разлуку с домом, а значит больше всего нуждаются в заботе взрослых. Именно на это и направлена акция "Дарим вместе " – поддержать детей вынужденных переселенцев и дать им почувствовать, что о них заботятся и помнят», – указано на сайте проекта.

Стать участником акции очень легко! Достаточно выполнить четыре простых пункта:

Перейдите на сайт даримвместе.рф; Нажмите на кнопку «Стать дарителем»; Ведите сумму, удобную для перевода; Нажмите на кнопку «Помочь».

Сделать перечисление можно на разные суммы (от ста рублей до пяти тысяч). Кроме того, можно указать - разовое это будет пожертвование или ежемесячное.

На полученные от меценатов средства дети вынужденных переселенцев получают следующие подарки: