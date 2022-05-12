Сообщение Благовещенск – Хэйхэ откроют после того, как по Амуру пройдёт лёд
Во время работы грузовой таможни будут соблюдаться строгие меры безопасности
После периода дрейфующих льдов на Амуре начнёт свою работу порт Хэйхэ. Во время работы грузовой таможни будут соблюдаться строгие меры безопасности, сообщает телеграм-канал «Китай Хэйхэ».
Чтобы не допустить распространение COVID-19 в зонах ограниченного доступа порта, будут приняты строгие меры контроля с замкнутым циклом. Это означает, что сотрудники таможенного поста на китайской стороне не смогут покинуть пункт пропуска без двухнедельного карантина. Кроме того, все работники периодически будут сдавать ПЦР-тесты.
Российским сотрудникам транспортных средств будет запрещено выходить на китайский берег, аналогичные правила будут действовать для китайских водителей на нашем берегу.
К импорту в Россию на левой стороне Амура уже готовы большегрузные грузовики, крупногабаритная строительная техника, экскаваторы и погрузчики.
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