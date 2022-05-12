Сообщение Благовещенск – Хэйхэ откроют после того, как по Амуру пройдёт лёд

Чтобы не допустить распространение COVID-19 в зонах ограниченного доступа порта, будут приняты строгие меры контроля с замкнутым циклом. Это означает, что сотрудники таможенного поста на китайской стороне не смогут покинуть пункт пропуска без двухнедельного карантина. Кроме того, все работники периодически будут сдавать ПЦР-тесты.

Российским сотрудникам транспортных средств будет запрещено выходить на китайский берег, аналогичные правила будут действовать для китайских водителей на нашем берегу.

К импорту в Россию на левой стороне Амура уже готовы большегрузные грузовики, крупногабаритная строительная техника, экскаваторы и погрузчики.