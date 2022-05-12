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сегодня, 12:03 2

Сообщение Благовещенск – Хэйхэ откроют после того, как по Амуру пройдёт лёд

Во время работы грузовой таможни будут соблюдаться строгие меры безопасности

Сообщение Благовещенск – Хэйхэ откроют после того, как по Амуру пройдёт лёд
Фото: Амур.инфо

После периода дрейфующих льдов на Амуре начнёт свою работу порт Хэйхэ. Во время работы грузовой таможни будут соблюдаться строгие меры безопасности, сообщает телеграм-канал «Китай Хэйхэ».

Чтобы не допустить распространение COVID-19 в зонах ограниченного доступа порта, будут приняты строгие меры контроля с замкнутым циклом. Это означает, что сотрудники таможенного поста на китайской стороне не смогут покинуть пункт пропуска без двухнедельного карантина. Кроме того, все работники периодически будут сдавать ПЦР-тесты.

Российским сотрудникам транспортных средств будет запрещено выходить на китайский берег, аналогичные правила будут действовать для китайских водителей на нашем берегу.

К импорту в Россию на левой стороне Амура уже готовы большегрузные грузовики, крупногабаритная строительная техника, экскаваторы и погрузчики.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    а мост когда откроют?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "К импорту в Россию на левой стороне Амура уже готовы большегрузные грузовики, крупногабаритная строительная техника, экскаваторы и погрузчики."

    А сама Россия на какой стороне Амура? О_О

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