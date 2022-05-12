В Амурской области ледоход повредил мост через реку Селемджу

На восьмом километре дороги Экимчан – Златоустовск ледоход повредил две опоры моста через реку Селемджу. Проезд по нему запрещён, сообщает администрация Селемджинского района.

Как уточнили в управлении МВД по Амурской области, постановление о запрете проезда по мосту вынес начальник местного отделения ГИБДД. За его соблюдением будут следить полицейские. Сейчас мост восстанавливают.

Кроме того, в Селемджинском районе из-за повреждения моста с 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Минтранс области сообщает, что без автомобильного сообщения с районным центром остались населённые пункты Ольгинск, Ивановское и Златоустовск.