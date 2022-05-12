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Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение

Киркоров прилетел в Турин в качестве почётного гостя

Филиппа Киркорова раскритиковали за поездку на Евровидение
Фото: rbc.ru

В этом году в России нет трансляций Евровидения и голосования за артистов. Делегацию нашей страны не допустили до участия в конкурсе. Однако Филипп Киркоров отправился на фестиваль в качестве почётного гостя. После этого подписчики артиста раскритиковали его в соцсетях, сообщает Woman.

В Италии сейчас в самом разгаре конкурс Евровидение-2022. Одним из почётных гостей фестиваля стал Филипп Киркоров, который в прошлом готовил выступления множество артистов.

После того, как певец опубликовал в социальных сетях фотографию из Турина на фоне огромной надписи Eurovision, на него тут же обрушилась волна хейта. Подписчики Киркорова возмущены, что он поехал на конкурс, где в этом году нет российских исполнителей. Пользователи Сети считают, что про Евровидение надо забыть.

Однако сам исполнитель ни перед кем оправдываться не собирается. По его словам, он поехал на конкурс из-за профессионального интереса. Филипп Бедросович следит, как развивается музыкальная индустрия в мире, и сейчас хочет быть в курсе всего происходящего.

В Турин Киркоров прибыл на вертолёте из Монако, где до этого гостил несколько дней. Сейчас артист гуляет по итальянским улочкам, снимает репортажи и делится с подписчиками новыми снимками. По его словам, на фестивале он будет болеть за Грецию.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» певец рассказал, что в этом году на Евровидении особенно сильно чувствуется поддержка команды с Украины. Филипп считает, что у них есть шансы победить, поскольку эта тема слишком на слуху, при этом неважно, что они поют. Также Киркоров отметил, что не ощутил негативного отношения к гостям из России.

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#конкурсы #соцсети #шоу-бизнес

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