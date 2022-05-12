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12мая
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сегодня, 11:20 0

В Амурской области предъявлено обвинение заведующей детским садом

Следствием доказаны факты служебного подлога в Екатеринославке

В Амурской области предъявлено обвинение заведующей детским садом
Фото: Pixabay

Региональное управление СК РФ сообщает об окончании расследования уголовного дела в отношении заведующей детским садом в Екатеринославке, которая обвиняется в служебном подлоге.

Следствию удалось доказать факт фиктивного трудоустройства: заведующая трудоустроила свою сестру, которая, как выяснилось позднее, об этом даже не знала.

На основании двух фиктивных трудовых договоров в табель рабочего времени были внесены заведомо ложные сведения. По оформленным документам были получены выплаты из бюджета местного отдела образования. Заведующая положила себе в карман свыше 26 тысяч рублей. Именно столько успела «заработать» трудоустроенная ею в садик сестра.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину и полностью возместила причинённый казне ущерб. Сейчас обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района, дело направлено в суд для рассмотрения.

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#закон #криминал #происшествия

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