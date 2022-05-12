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12мая
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сегодня, 10:59 0

Амурские предприниматели могут получить льготные кредиты

Помощь бизнесу готовы оказать в региональном Центре кредитной поддержки предпринимательства

Амурские предприниматели могут получить льготные кредиты
Фото: pixabay.com

В региональном Центре кредитной поддержки предпринимательства с 11 мая стартовал прием заявок на получение средств по льготным ставкам в рамках трех новых программ. Об этом рассказали в пресс-службе минэкономразвития Амурской области.

Льготные кредиты доступны предпринимателям, работающим в сферах обрабатывающих производств, информационных технологий и логистики.

Как пояснила директор Центра кредитной поддержки предпринимательства Лилия Функнер, эти кредитные продукты стали доступны в рамках пакета антикризисных мер поддержки бизнеса. По программе «IT-технологии» размер ставки по кредиту составляет 3 % и 7 % годовых по программам «Производитель» и «Логистика». Стоит отметить, что максимальная сумма кредита – пять миллионов рублей. Взять деньги на развитие бизнеса можно на срок до трёх лет с отсрочкой платежей в течение полугода.

В министерстве экономического развития добавили, что со среды, 11 мая, региональный Гарантийный фонд запустил новые меры поддержки предпринимательства: обеспечение по кредиту до 70 %, помимо 11 приоритетных видов предпринимательской деятельности, могут получить ещё и компании, работающие в сфере IT, грузовых перевозок и социального бизнеса.

Справка АИ

Региональный Центр кредитной поддержки предпринимательства находится по адресу: город Благовещенск, улица Амурская, 38, кабинет 203.

На дополнительные вопросы по условиям получения новых микрозаймов специалисты ЦКПП готовы ответить в рабочее время по телефонам: 8 (4162) 770-730 или 8 (914) 556-36-06. В ближайшее время подробная информация об этом также появится на сайте бизнескредит28.рф.

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#бизнес #областная власть #экономика

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