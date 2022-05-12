Амурчанина будут судить за преступление двадцатилетней давности

Прокуратура Райчихинска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в прокуратуре, преступление было совершено больше двадцати лет назад.

В феврале 1998 года ночью в районе общежития медицинского колледжа в Райчихинске обвиняемый ударил мужчину по голове доской. Потерпевшего доставили в хирургическое отделение Райчихинской городской больницы, где позже он скончался.

С 1999 года совершивший преступление амурчанин скрывался от следствия и находился в розыске, в связи с чем предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось.

Выяснилось, что долгое время обвиняемый находился за пределами региона. В настоящее время следствие по уголовному делу возобновлено и уже направлено в Райчихинский городской суд.

В прокуратуре добавили, что за такое преступление амурчанину грозит до 15 лет лишения свободы.