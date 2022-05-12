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сегодня, 10:42 2

Амурчанина будут судить за преступление двадцатилетней давности

Много лет мужчина скрывался от полиции

Амурчанина будут судить за преступление двадцатилетней давности
Фото: pixabay.com

Прокуратура Райчихинска утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в прокуратуре, преступление было совершено больше двадцати лет назад.

В феврале 1998 года ночью в районе общежития медицинского колледжа в Райчихинске обвиняемый ударил мужчину по голове доской. Потерпевшего доставили в хирургическое отделение Райчихинской городской больницы, где позже он скончался.

С 1999 года совершивший преступление амурчанин скрывался от следствия и находился в розыске, в связи с чем предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось.

Выяснилось, что долгое время обвиняемый находился за пределами региона. В настоящее время следствие по уголовному делу возобновлено и уже направлено в Райчихинский городской суд.

В прокуратуре добавили, что за такое преступление амурчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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#закон #криминал #происшествия #Райчихинск #суды

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Вот дурак, сейчас бы уже освободился.

  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    Я правильно понимаю, что можно убить человека, выехать за пределы региона и избежать наказания?

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