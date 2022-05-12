Бывший сотрудник амурской полиции получил условный срок
Мужчина обвинялся в хищении деталей к огнестрельному оружию и превышении полномочий
Ивановский районный суд вынес приговор 42-летнему бывшему сотруднику местной полиции.
Обвиняемого признали виновным по двум статьям – хищение комплектующих деталей к огнестрельному оружию и превышение полномочий.
Как установил суд, в январе 2022 года правоохранитель, находясь на службе, передал своему сослуживцу охотничий карабин, который был добровольно сдан в полицию для утилизации одним из жителей. Это является грубым нарушением установленного порядка оборота огнестрельного оружия.
Помимо этого, осужденный разобрал карабин для транспортировки и похитил ударно-спусковой механизм и съемный магазин для патронов.
Суд назначил виновному пять лет и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года и выполнением ряда обязанностей. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.
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