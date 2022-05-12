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сегодня, 09:50 7

Василий Орлов: в случае завышения стоимости строительных материалов будут приняты меры

На ремонт дорог в Амурской области направят дополнительно 600 миллионов рублей

Василий Орлов: в случае завышения стоимости строительных материалов будут приняты меры
Фото: Амур.инфо

В правительстве Амурской области сообщили, что региональный минфин выделит дополнительные 600 миллионов рублей: 500 миллионов на местные и региональные дороги, 100 миллионов – на дороги Благовещенска. Деньги обещают расходовать экономно. По словам Василия Орлова, некоторые компании завышают цены на инертные материалы на 20-30 %, чего допускать категорически нельзя.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году должны отремонтировать 66 километров дорог, из них 61 километр регионального и 5 километров местного значения. Финансирование по этому нацпроекту составит 3,2 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда – федеральные средства, столько же – областные. Из этих средств 1,4 миллиарда направят на ремонт 15-километрового участка дороги Благовещенск – Свободный.

— Всего в 2022 году с учетом дополнительного финансирования планируем привести в нормативное состояние 305 километров дорог области. Из них – 135 километров асфальтобетонных дорог и 170 километров дорог переходного типа покрытия. В результате в нормативном состоянии будут 37,6 % дорог региона, – пояснил заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

Кроме этого, 1,3 миллиарда рублей в этом году выделено на содержание региональных дорог. К началу мая по заключенным контрактам исполнено 45,2 % средств.

— Мы внимательно смотрим за формированием цен на инертные материалы – песок и щебень – у добывающих организаций, имеющих лицензии. Считаем, что их издержки могут вырасти только при приобретении и обслуживании зарубежной техники. Все остальные расходы, в частности стоимость ГСМ, заработные платы, стоимость лицензий остались на прежнем уровне. На сегодняшний день при минприроды области создана рабочая группа, которая ведет мониторинг цен на инертные материалы. Основная задача – не допустить спекулятивного роста их стоимости, потому что это отразится на конечной стоимости всех работ, прежде всего в строительстве и дорожном строительстве. При выявлении фактов завышения цен на инертные материалы будем очень жестко спрашивать с организаций, при необходимости вынесем этот вопрос на федеральный уровень, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#дороги #строительство #губернатор

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Комментарии
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  • Abrvalg

    Abrvalg
    4 часа назад

    Помнится, как предыдущий губернатор примерно то же самое сказал про стоимость квартир при запуске льготной ипотеки

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    "Все остальные расходы, в частности стоимость ГСМ, заработные платы, стоимость лицензий, остались на прежнем уровне"

    Простите, у Васи всё с головой в порядке?

    Для информации: чтобы снизить стоимость инертных материалов, подрядчики будут применять некачественное сырьё, а может быть даже и экономить на том же битуме и щебне при изготовлении асфальтобетонных смесей.

    Здравствуй маразм?

    Как же порой достают эти кандидаты наук...

  • brutal-death

    brutal-death
    3 часа назад

    Антимонопольщикам утерли нос, чего уж говорить про какого-то там губернатора, у него ни ресурса для надзора, ни полномочий....

    Резюмирую - сделают не все дороги, сделают говёно, спортивная область с дешевым жильём!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    "Туман

    Простите, у Васи всё с головой в порядке?"

    Ты ж сам просил пожалеть Васю и оставить его у нас?!

    Или у нас, это в Усть-Ивановке? ;)

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Офисный планктон, тут уже не до шуток, если губернатор говорит, что стоимость ГСМ осталась на прежнем уровне. За пол года дизель на 20% вырос в цене. Обидно за Васю, слетит же с поста...

    А ведь кто-то ему эту информацию подаёт. Враг сидит в администрации области. Я так думаю.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Да и МРОТ с 01.01.2022 г. вырос на 6,4%. Это по поводу зарплаты "на прежнем уровне".

    Чудо-расчудесное наш губернатор

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Или Вася берёт временной промежуток до и после 24 февраля? Экономист-любитель

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