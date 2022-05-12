Василий Орлов: в случае завышения стоимости строительных материалов будут приняты меры

В правительстве Амурской области сообщили, что региональный минфин выделит дополнительные 600 миллионов рублей: 500 миллионов на местные и региональные дороги, 100 миллионов – на дороги Благовещенска. Деньги обещают расходовать экономно. По словам Василия Орлова, некоторые компании завышают цены на инертные материалы на 20-30 %, чего допускать категорически нельзя.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году должны отремонтировать 66 километров дорог, из них 61 километр регионального и 5 километров местного значения. Финансирование по этому нацпроекту составит 3,2 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда – федеральные средства, столько же – областные. Из этих средств 1,4 миллиарда направят на ремонт 15-километрового участка дороги Благовещенск – Свободный.

— Всего в 2022 году с учетом дополнительного финансирования планируем привести в нормативное состояние 305 километров дорог области. Из них – 135 километров асфальтобетонных дорог и 170 километров дорог переходного типа покрытия. В результате в нормативном состоянии будут 37,6 % дорог региона, – пояснил заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

Кроме этого, 1,3 миллиарда рублей в этом году выделено на содержание региональных дорог. К началу мая по заключенным контрактам исполнено 45,2 % средств.

— Мы внимательно смотрим за формированием цен на инертные материалы – песок и щебень – у добывающих организаций, имеющих лицензии. Считаем, что их издержки могут вырасти только при приобретении и обслуживании зарубежной техники. Все остальные расходы, в частности стоимость ГСМ, заработные платы, стоимость лицензий остались на прежнем уровне. На сегодняшний день при минприроды области создана рабочая группа, которая ведет мониторинг цен на инертные материалы. Основная задача – не допустить спекулятивного роста их стоимости, потому что это отразится на конечной стоимости всех работ, прежде всего в строительстве и дорожном строительстве. При выявлении фактов завышения цен на инертные материалы будем очень жестко спрашивать с организаций, при необходимости вынесем этот вопрос на федеральный уровень, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.