Мастер-классы для амурских подростков провели известные российские вокалисты

Фото: Городской дом культуры

В рамках масштабного фестиваля «Амур – река дружбы» Амурскую область посетили известные вокалисты, лауреаты международных конкурсов и фестивалей Наталья Манулик и Максим Щербицкий. Они провели для детей мастер-классы по вокальному искусству, а также приняли участие в концерте, приуроченном к празднованию Дня Победы. Занятие с вокалистами проходили в Городском доме культуры и Центральной детской школе искусств.

— Вы первый раз в Благовещенске? Как вам город?

Наталья Манулик: «Я не в первый раз, и с удовольствием вернулась в этот замечательный город. В этот раз Благовещенск встретил нас дождиком, но он и в дождик прекрасный».

Максим Щербицкий: «А я впервые в Благовещенске. Хотелось бы поблагодарить, конечно же, дирижёра Анатолия Хопатько и руководство оркестра, которые пригласили нас принять участие в замечательной программе, посвящённой празднику Великой Победы. Для нас это очень важно и большая честь принимать участие в таком мероприятии. Несмотря на то, что погода оставляет желать лучшего, всё равно мы под впечатлением от того, что находимся на краешке нашей страны».

Наталья Манулик: «Мы находимся в начале нашей страны, там, где начинается утро».

— Вы провели мастер-классы для вокалистов. Как родителям, которые не смогли поучаствовать в них, понять, что ребёнок будет хорошим вокалистом?

Наталья Манулик: «На мой взгляд, если ребёнок начал петь раньше, чем говорить, то это очень верный признак того, что он пойдёт непростым путём, но очень интересным. Путём исполнителя песен, вокалиста, певца».

Максим Щербицкий: «Бывает по-разному. Иногда дарование проявляется в раннем возрасте и сразу заметно, что ребёнок проявляет определённые способности и сам всё время поёт. Тогда родители понимают, что его нужно отдать заниматься в музыкальную школу. Бывает и по-другому: желание петь приходит в более позднем возрасте. Это всегда очень индивидуально и сказать о том, какой ребёнок будет вокалист, хороший или не очень, и свяжет ли он свою жизнь с этой профессией, можно только когда он походит в музыкальную школу. И тут либо заряжается человек на всю жизнь, либо нет. Но в любом случае для ребёнка занятия пением и вообще искусством будут только плюсом. Я в любом случае уверен, что это очень развивает, помогает не только социализироваться, но и понимать мир, быть образованным и культурным человеком. Это важно для современных детей, мне кажется.

Стоит ли заставлять посещать занятия – это очень сложный вопрос. С одной стороны, отец Моцарта заставлял сына посещать занятия. Если бы он этого не делал, то не знаю, получил бы мир такого гения. Это всегда очень индивидуально. От ребёнка зависит всё, ведь есть дети, которых заставить невозможно».

Наталья Манулик: «Я ребёнок, которого заставляли заниматься музыкой. Я это делать абсолютно не хотела. Конечно, это большой труд, очень сложный».

Максим Щербицкий: «А я пример ребёнка, которого не заставляли. Так случается, что очень большой процент детей, попадающих в музыкальную школу, после первого года отсеивается. Я из тех детей, которым понравилось, и занимался без особого влияния со стороны родителей».

Фото: Городской дом культуры

— Как справиться с волнением перед выходом на сцену?

Наталья Манулик: «Ты как, Максим, научился справляться с волнением?»

Максим Щербицкий: «Я могу сказать только свои личные наблюдения, ощущения… Справиться с ним можно, нужно его немного в рамки собранности подвести. Но я всегда говорил и на мастер-классе я об этом ребятам рассказывал, что всегда выход на сцену, это такая маленькая смерть. Это нормально, когда человек волнуется. Если человек не волнуется, слишком расслабляется, то, как итог, может не вынуждено ошибиться. Когда есть здоровое волнение, как у спортсмена любого, это помогает быть в тонусе и сделать свою задачу максимально верно».

Наталья Манулик: «Я так и не научилась справляться с волнением, но профессионализм и опыт позволяют выходить на сцену собранной и нести радость людям».

Максим Щербицкий: «Мы хотели сказать, что оно есть всегда. Этого не нужно бояться и стесняться. Нужно понимать, что лёгкое волнение – это нормально. Главное, чтобы это не переходило в состояние, когда человека парализует и дезориентирует, а самое главное не дает выглядеть органично на сцене. Зритель не должен видеть твоего волнения. Это самое важное».

— Какая ваша самая любимая песня?

Наталья Манулик: «Так сразу и не скажешь…»

Максим Щербицкий: «Это всё равно, что спросить в гардеробе «какой вам больше всего нравится из ваших концертных костюмов?». Очень трудно выбрать любимую песню. Бывает, что влюбляешься в какую-то песню, допустим в ту, которую сейчас разучиваешь. Ты проживаешь её. Но таких песен очень много. Люди, которые не связаны с музыкой так часто, как мы, профессионалы, наверное, могут назвать свои любимые песни. Но у нас их много»

Наталья Манулик: «Моя самая любимая песня ещё не спета. И я надеюсь, что она ещё очень-очень долго будет неспетой».

Справка АИ

Максим Щербицкий – солист оркестра Росгвардии, солист Фонда памяти Арно Бабаджаняна, кавалер медали им. Георгия Свиридова, лауреат международных конкурсов и фестивалей.

Наталья Манулик – лауреат международных и российских конкурсов, многократный участник Всероссийских фестивалей искусств, сборных концертных программ и мюзиклов.

Фестиваль «Амур – река дружбы» является победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив и представляет собой цикл концертов с участием известнейшего на Дальнем Востоке коллектива – оркестра «Amur Jazz Band».