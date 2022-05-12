Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12мая
Предыдущая новость
сегодня, 07:59 0

В Благовещенске в футбольном турнире «Кубок отцов» впервые примут участия мамы

На седьмой по счёту турнир заявилось свыше 60 семей

В Благовещенске в футбольном турнире «Кубок отцов» впервые примут участия мамы
Фото: pixabay.com

В субботу,14 мая, на стадионе «Юность» пройдет традиционный футбольный турнир «Кубок отцов». Участие в нем примут свыше 60 семей Благовещенска – это около 130 человек, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В футбольном турнире смешанных команд «Кубок отцов» играют отцы со своими детьми. Соревнования в Благовещенске пройдут в седьмой раз, в этом году впервые заявки на участие подали несколько мам.

— Изначально в данном турнире играли сыновья с отцами, последние несколько лет в турнире принимают участие девочки и впервые в этом году мы получили заявки от мам. Приняли решение допустить их к соревнованиям. Здорово, что это мероприятие объединяет как можно больше членов семей, – отметил начальник отдела по делам молодежи Александр Екжанов.

Организаторами мероприятия выступают управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска и Амурская областная общественная организация «Футбольный союз».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (914) 554-19-84 (куратор мероприятия Полина Козорезова).

Просмотров всего: 29

#дети #здоровье #отдых #спорт

распечатать


Происшествия

Житель Хабаровского края погиб после насилия над падчерицей
В России и мире 2

Сын Таисии Повалий резко высказался о певице после её выступления в Кремле
Общество

Амурские хоккеисты необычно поздравили своего тренера с днём свадьбы
В России и мире

Анфиса Чехова объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь