В Благовещенске в футбольном турнире «Кубок отцов» впервые примут участия мамы

В субботу,14 мая, на стадионе «Юность» пройдет традиционный футбольный турнир «Кубок отцов». Участие в нем примут свыше 60 семей Благовещенска – это около 130 человек, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В футбольном турнире смешанных команд «Кубок отцов» играют отцы со своими детьми. Соревнования в Благовещенске пройдут в седьмой раз, в этом году впервые заявки на участие подали несколько мам.

— Изначально в данном турнире играли сыновья с отцами, последние несколько лет в турнире принимают участие девочки и впервые в этом году мы получили заявки от мам. Приняли решение допустить их к соревнованиям. Здорово, что это мероприятие объединяет как можно больше членов семей, – отметил начальник отдела по делам молодежи Александр Екжанов.

Организаторами мероприятия выступают управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска и Амурская областная общественная организация «Футбольный союз».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (914) 554-19-84 (куратор мероприятия Полина Козорезова).