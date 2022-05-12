Когда все заняты делом

Сейчас более 22 тысяч рабочих и инженеров из разных стран работают на крупнейшем проекте Амурской области – возведении газоперерабатывающего завода. Как удалось организовать размещение такого большого многонационального сообщества, какие бытовые условия у строителей? Чтобы построить такой колоссальный завод, рядом пришлось возвести несколько поселков для самих строителей.

— К строительству нового завода привлечено более 100 подрядных организаций – это специалисты из России, Китая, Турции, Германии, Сербии, Италии, Киргизии, Казахстана и других стран. Все люди разные, разный менталитет, вкусовые предпочтения и культурные особенности. Перед нами, заказчиком проекта, и нашим генеральным подрядчиком стояла задача создать условия для проживания и работы строителей всех национальностей, - рассказывает Заур Девликамов, начальник службы по эксплуатации вахтовых поселков ООО «Газпром переработка Благовещенск» (заказчик, инвестор и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ).

Фото: Амур.инфо

Рабочие проживают на территории трёх вахтовых посёлков. Самый «небольшой» из них вмещает 3,8 тысячи человек, средний – 5 тысяч, а самый масштабный рассчитан на 16 тысяч рабочих. Эти посёлки имеют статус временных – в соответствии с экологической программой, после завершения строительства все они будут демонтированы, а земли на которых они находятся – очищены от всех видов загрязнения и рекультивированы, то есть приведены в первоначальное, природное состояние.

Фото: Амур.инфо

— Мы сейчас находимся на территории вахтового посёлка, который вмещает 5 тысяч человек. И в этом и в других городках организована вся необходимая для нормального проживания бытовая инфраструктура: столовые, прачечные, магазины, бани, медпункты. Каждый объект имеет свои автономные инженерные системы электроснабжения, водоснабжения. Всё построено с учётом комфортного размещения персонала, в том числе организованы места досуга, спортивно-оздоровительные площадки. При этом учитывали особенности разных национальных групп - имеется зонирование по религиозному и этническому происхождению, – рассказывает Денис Рогозинников, руководитель направления эксплуатации временных вахтовых поселков строителей НИПИГАЗ (генеральный подрядчик проекта Амурского ГПЗ).

Запоминающаяся особенность культурно-бытовой повестки временных городков - симпатичный турецкий ресторан, организованный прямо недалеко от строительной площадки. Интересно, что заведение работает только для сотрудников и строителей завода, и при этом вполне коммерчески успешно. Специально приглашённый из Турции шеф-повар Нури Хакан Багджи овладевал своей профессией с 12 лет, оттачивал мастерство в отелях Анталии, а несколько лет назад приехал по приглашению строительной компании в Амурскую область. Теперь здесь демонстрирует национальное кулинарное искусство, а это, конечно, не просто, учитывая географию. И если вопрос с обеспечением необходимыми продуктами удалось решить на месте, то приправы все же приходится привозить из родного города. Зато благодарностью за труды служат восторженные отзывы посетителей.

Фото: Амур.инфо

На территории завода есть не только собственный ресторан, есть собственные службы обеспечения правопорядка. Местный полицейский пункт подчиняется Свободненскому отделу МВД, но работает исключительно внутри завода. Двухэтажное здание размещено на территории самого большого временного вахтового посёлка. Пункт полиции рассчитан на работу 34 сотрудников: дежурной части, патрульно-постовой службы, подразделения по вопросам миграции. В нём оборудованы кабинеты для оперативных сотрудников, учебные классы, помещения для приёма граждан, а также для временного содержания правонарушителей, места для отдыха и приёма пищи личного состава. Также спокойную размеренную жизнь на территории объектов обеспечивают и контролируют несколько частных охранных предприятий.

Фото: gazprom.ru

Для проведения досуга в вахтовых поселках имеются комнаты отдыха, кинозалы, буфеты, несколько обеденных залов, молельные комнаты. Женский персонал проживает в отдельных общежитиях.

— Люди из разных стран приезжают в том числе и творческие, для досуга своих коллег устраивают кукольные спектакли, национальные танцы, в комнатах приёма пищи часто сами готовят национальную еду. У нас даже играют свадьбы. Довольно часто, например, турецкие специалисты получают российское гражданство и женятся на русских девушках. Есть пример, когда сербский рабочий женился на узбечке, а между собой они общаются на английском, – рассказывает Денис Рогозинников.

Решением социально-бытовых вопросов занимаются специально назначенные сотрудники от разных строительных компаний. Один из них – координатор по персоналу компании Велесстрой, серб Ѝван Пѐтрович, имя и фамилия произносится с характерным для Восточной Европы ударением на первые слоги. Он знает 5 языков, поработал в разных странах, даже в Канаде. Лучшей кандидатуры для решения вопросов между представителями разных национальностей трудно представить.

— Первый раз приехал сюда, в Россию, в 2020 году, до этого никогда не говорил по-русски. Сразу, как только приехал, начал учить ваш язык. Я просто слушал много, не стеснялся общаться и научился. Сам я по первоначальному образованию профессиональный аккордеонист, и здесь тоже неоднократно со своей музыкальной программой выступал перед работниками. Мы живем здесь дружно, делить нечего - все заняты делом, – рассказывает Ѝван.

Божо Узеланц тоже из Сербии, на проекте Амурского газоперерабатывающего завода уже несколько лет. Здесь он занимается антикоррозийной защитой и наслаждается русской культурой, говорит, что для этого и приехал в далекую Амурскую область. Очень любит местную музыку и колорит, а как для специалиста ему важно участие в таком масштабном проекте, ведь новый завод будет одним из крупнейших в мире и опыт, который здесь получают, бесценный. «Такого и в Европе не найдешь», - улыбается собеседник.