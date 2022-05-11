В Благовещенске построят «Дальневосточный квартал»

В Благовещенске на площади более 96 гектаров построят крупный комплекс – «Дальневосточный квартал». Это позволит создать новую комфортную городскую среду и обеспечить амурчан качественным жильем.

В телеграм-канале российского правительства сообщается о том, что в Благовещенске новый жилой комплекс будет возведен до 2030 года. Общий объем инвестиций составит не менее 48,4 миллиарда рублей. Компании-застройщики будут определены с помощью конкурса.

Проект реализуют не только на территории опережающего развития «Приамурская» в Благовещенске, но и на Камчатке, где строительство новых жилых кварталов начнется в Петропавловске-Камчатском.