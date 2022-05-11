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11мая
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сегодня, 19:16 3

В Благовещенске построят «Дальневосточный квартал»

Строительство запланировано до 2030 года

В Благовещенске построят «Дальневосточный квартал»
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на площади более 96 гектаров построят крупный комплекс – «Дальневосточный квартал». Это позволит создать новую комфортную городскую среду и обеспечить амурчан качественным жильем.

В телеграм-канале российского правительства сообщается о том, что в Благовещенске новый жилой комплекс будет возведен до 2030 года. Общий объем инвестиций составит не менее 48,4 миллиарда рублей. Компании-застройщики будут определены с помощью конкурса.

Проект реализуют не только на территории опережающего развития «Приамурская» в Благовещенске, но и на Камчатке, где строительство новых жилых кварталов начнется в Петропавловске-Камчатском.

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#строительство #экономика

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    В каком месте города это планируется построить?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Им неважно..

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    47 минут назад

    Вероятнее всего это ПИК заходит в Приамурье.

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