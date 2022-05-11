Амурчанин пойдёт под суд за незаконное изготовление оружия

За незаконное изготовление оружия под суд отправится 22-летний житель Серышевского района. Молодой человек переделал пневматическую винтовку в оружие, увеличив её дульную энергию более чем в 26 раз, сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

В сентябре прошлого года амурчанин приобрёл через интернет пневматическую винтовку турецкого производства калибром 6,35 миллиметра с дульной энергией не более 3 джоулей. Винтовка с такой мощностью по закону не являлась оружием. Дома с помощью инструментов молодой человек изменил тактико-технические характеристики ружья. Как выяснилось позднее в ходе экспертизы, после доработки мощность дульной энергии винтовки стала составлять 79,4 джоуля.

В декабре обвиняемый решил прогуляться по близлежащим полям и пострелять в фазанов. Однако поохотиться не удалось – рядом с домом его остановили сотрудники полиции. В присутствии понятых у молодого человека изъяли винтовку, а самого его доставили в дежурную часть для дачи объяснений.

Сообщается, что за незаконное изготовление оружия мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.