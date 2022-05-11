На прииске в Амурской области погиб мужчина

По информации следственного управления СК России по Амурской области, 8 мая в Зейском районе на золотодобывающем участке погиб водитель бульдозера. Техника с человеком внутри провалилась под лёд. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Из материалов дела известно, что инцидент произошёл в 10 километрах от поселка Берегового. Погибший – мужчина 56-ти лет. — Следователем осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы трагедии. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении работ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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Юлия Медведева