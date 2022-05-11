На ремонт фасадов в Благовещенске потратят более 58 миллионов рублей

В Благовещенске в 2022 году на ремонт фасадов зданий, не признанных историческими, направят 58,5 миллиона рублей, из которых 55 миллионов из средств областного бюджета, а 3,5 миллиона из средств бюджета города Благовещенска.

Как пояснили в амурском минстрое, эти средства направят на ремонт фасадов шести административных зданий и четырех многоквартирных домов. — В 2022 году продолжится реставрация фасада исторического здания главного корпуса БГПУ. Проектировщики приступят к разработке документации на реставрации фасадов корпуса факультета начальной подготовки БГПУ (улица Горького, 231), «Дома Котельникова», гостиницы «Амур». Уже ведется реставрация здания «Дома И. Д. Саяпина». В планах подготовка концепции фасада административного здания на Ленина, 131, – рассказали в министерстве.

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Юлия Медведева