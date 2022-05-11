Василий Орлов: «На реконструкцию благовещенской поликлиники № 2 направлено 210 миллионов рублей»

На объекте продолжаются демонтажные работы. Далее рабочие приступят к отделке помещений, обновлению систем жизнеобеспечения. Позже планируется благоустроить прилегающую территорию – установить лавочки и полноценное уличное освещение, сообщается на сайте амурского правительства.

Реконструкция ведется под ключ – проектирует и выполняет реконструкцию объекта одна и та же организация, которая в дальнейшем будет нести ответственность за результаты и качество выполненных работ.

— Ремонт в учреждениях здравоохранения находится на особом контроле амурского правительства, все работы должны быть выполнены качественно и в срок. На реконструкцию благовещенской поликлиники № 2 направлено 210 миллионов рублей. Средства предусмотрены в рамках программы «Развитие здравоохранения Амурской области». После завершения работ регистратура, кабинеты, коридоры поликлиники станут просторными, отвечающими всем современным нормам и требованиям. У нас уже есть хорошие примеры: удобство и комфорт отремонтированных поликлиник высоко оценили и врачи, и пациенты. В перспективе такими должны стать все медучреждения области, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.