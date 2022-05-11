Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:42 0

Василий Орлов: «На реконструкцию благовещенской поликлиники № 2 направлено 210 миллионов рублей»

На сегодняшний день готовность объекта составляет 18 процентов

Василий Орлов: «На реконструкцию благовещенской поликлиники № 2 направлено 210 миллионов рублей»
Фото: pixabay.com

На объекте продолжаются демонтажные работы. Далее рабочие приступят к отделке помещений, обновлению систем жизнеобеспечения. Позже планируется благоустроить прилегающую территорию – установить лавочки и полноценное уличное освещение, сообщается на сайте амурского правительства.

Реконструкция ведется под ключ – проектирует и выполняет реконструкцию объекта одна и та же организация, которая в дальнейшем будет нести ответственность за результаты и качество выполненных работ.

— Ремонт в учреждениях здравоохранения находится на особом контроле амурского правительства, все работы должны быть выполнены качественно и в срок. На реконструкцию благовещенской поликлиники № 2 направлено 210 миллионов рублей. Средства предусмотрены в рамках программы «Развитие здравоохранения Амурской области». После завершения работ регистратура, кабинеты, коридоры поликлиники станут просторными, отвечающими всем современным нормам и требованиям. У нас уже есть хорошие примеры: удобство и комфорт отремонтированных поликлиник высоко оценили и врачи, и пациенты. В перспективе такими должны стать все медучреждения области, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Просмотров всего: 272

#медицина #областная власть #экономика #губернатор

распечатать


Общество

В Благовещенске построят «Дальневосточный квартал»
В России и мире

Анна Семенович раскрыла правду о пластических операциях
Власть

Больше 14 тысяч человек решили получить дальневосточные гектары в Амурской области
Экономика 9

Амурская область заняла третье место в рейтинге по динамике роста зарплат
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь