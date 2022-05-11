Уголовное дело об убийстве амурского министра отправлено в суд

В расследовании убийства амурского министра цифрового развития Александра Курдюкова намечается финальный эпизод. Стало известно о том, что Благовещенский городской суд получил уголовное дело на рассмотрение.

39-летний спортсмен Алексей Шкарин, который на всё время следствия был заключён под стражу, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Напомним, что министр скончался от травм, полученных 24 июля прошлого года во время драки на турбазе в окрестностях Благовещенска.

Ход расследования находится под личным контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.