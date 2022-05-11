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сегодня, 17:02 0

Уголовное дело об убийстве амурского министра отправлено в суд

Чиновник погиб 24 июля 2021 года

Уголовное дело об убийстве амурского министра отправлено в суд
Фото: amurobl.ru

В расследовании убийства амурского министра цифрового развития Александра Курдюкова намечается финальный эпизод. Стало известно о том, что Благовещенский городской суд получил уголовное дело на рассмотрение.

39-летний спортсмен Алексей Шкарин, который на всё время следствия был заключён под стражу, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Напомним, что министр скончался от травм, полученных 24 июля прошлого года во время драки на турбазе в окрестностях Благовещенска.

Ход расследования находится под личным контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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#закон #криминал #происшествия

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