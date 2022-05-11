Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:17 0

Анна Семенович раскрыла правду о пластических операциях

Семенович призналась, что дважды обращалась к пластическим хирургам

Анна Семенович раскрыла правду о пластических операциях
Фото: day.ru

Недавно Анна Семенович вернулась из специализированной клиники для похудения, где скинула три лишних килограмма. Певица рассказала, как поддерживает красоту и призналась, что дважды ложилась под нож пластических хирургов, сообщает «Собеседник».

Семенович рассказала, что не любит сидеть на жёстких диетах, поэтому два раза в год старается ездить в клинику. Там певица проходит специальные процедуры и массажи, а также ходит в бассейн и баню. По словам певицы, в клинике она отдыхает без телефона и посвящает время себе. За такое удовольствие Анна платит чуть больше ста тысяч рублей за неделю.

Также 42-летняя артистка не скрывает, что её внешность – результат не только работы над собой, но и пластических хирургов.

Семенович признаётся, что у неё было две пластические операции. Недавно звезда сделала липосакцию рук. По её словам, эта часть тела всегда была у неё проблемным местом, а сейчас руки стали подтянутые и стройные. Также Анна делала операцию на подбородке, чтобы улучшить овал лица.

Некоторые поклонники подозревают певицу и в увеличении груди. Однако она отрицает факт маммопластики.

Артистка отметила, что любимые мужчины всегда поддерживают её желание к совершенствованию. Семенович не скрывает, что считает себя очень красивой женщиной. Также она уверена в том, что в сорок лет жизнь действительно только начинается.

Просмотров всего: 48

#медицина #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

Сын Таисии Повалий резко высказался о певице после её выступления в Кремле
В России и мире

Елена Ваенга рассказала, как её прятали от Аллы Пугачёвой под столом
В России и мире

Сати Казанова призналась, что была причиной конфликтов в группе «Фабрика»
В России и мире 4

Дава и Мари Краймбрери вместе отдыхают в Турции
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь