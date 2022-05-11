Анна Семенович раскрыла правду о пластических операциях

Семенович рассказала, что не любит сидеть на жёстких диетах, поэтому два раза в год старается ездить в клинику. Там певица проходит специальные процедуры и массажи, а также ходит в бассейн и баню. По словам певицы, в клинике она отдыхает без телефона и посвящает время себе. За такое удовольствие Анна платит чуть больше ста тысяч рублей за неделю.

Также 42-летняя артистка не скрывает, что её внешность – результат не только работы над собой, но и пластических хирургов.

Семенович признаётся, что у неё было две пластические операции. Недавно звезда сделала липосакцию рук. По её словам, эта часть тела всегда была у неё проблемным местом, а сейчас руки стали подтянутые и стройные. Также Анна делала операцию на подбородке, чтобы улучшить овал лица.

Некоторые поклонники подозревают певицу и в увеличении груди. Однако она отрицает факт маммопластики.

Артистка отметила, что любимые мужчины всегда поддерживают её желание к совершенствованию. Семенович не скрывает, что считает себя очень красивой женщиной. Также она уверена в том, что в сорок лет жизнь действительно только начинается.