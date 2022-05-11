Амурские пожарные спасли из огня зайчонка
Напуганного зверька выпустили в безопасном месте
От палов, возникающих во многих районах Амурской области, страдают не только леса и поля, но и их обитатели. Так, накануне Амур.инфо сообщало о том, что в пожарах гибнут десятки гнёзд. Но есть и счастливые истории спасения: в Новобурейском пожарные спасли маленького зайчонка.
— Во время тушения возгорания огнеборцы поселка Новобурейский спасли от огня зайчонка. Животное испугалось, но не пострадало. Его благополучно выпустили подальше от кромки огненной стихии, – рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.
Фото: скриншот видео Амурского центра ГЗ и ПБ
Пожарные тушили природный пожар в девяти километрах от Семеновки Бурейского муниципального округа.
Тушение палов продолжается во многих населенных пунктах региона. По данным амурского минлеса, общая площадь, пройденная огнем, с начала весны превысила три тысячи гектаров, причем в большинстве случаев причина пожара – деятельность местного населения.
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