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сегодня, 16:41 0

Амурские пожарные спасли из огня зайчонка

Напуганного зверька выпустили в безопасном месте

Амурские пожарные спасли из огня зайчонка
Фото: pixabay.com

От палов, возникающих во многих районах Амурской области, страдают не только леса и поля, но и их обитатели. Так, накануне Амур.инфо сообщало о том, что в пожарах гибнут десятки гнёзд. Но есть и счастливые истории спасения: в Новобурейском пожарные спасли маленького зайчонка.

— Во время тушения возгорания огнеборцы поселка Новобурейский спасли от огня зайчонка. Животное испугалось, но не пострадало. Его благополучно выпустили подальше от кромки огненной стихии, – рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Фото: скриншот видео Амурского центра ГЗ и ПБ

Пожарные тушили природный пожар в девяти километрах от Семеновки Бурейского муниципального округа.

Тушение палов продолжается во многих населенных пунктах региона. По данным амурского минлеса, общая площадь, пройденная огнем, с начала весны превысила три тысячи гектаров, причем в большинстве случаев причина пожара – деятельность местного населения.

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#животные #пожары #происшествия

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