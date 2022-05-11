Амурские пожарные спасли из огня зайчонка

— Во время тушения возгорания огнеборцы поселка Новобурейский спасли от огня зайчонка. Животное испугалось, но не пострадало. Его благополучно выпустили подальше от кромки огненной стихии, – рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Фото: скриншот видео Амурского центра ГЗ и ПБ

Пожарные тушили природный пожар в девяти километрах от Семеновки Бурейского муниципального округа.

Тушение палов продолжается во многих населенных пунктах региона. По данным амурского минлеса, общая площадь, пройденная огнем, с начала весны превысила три тысячи гектаров, причем в большинстве случаев причина пожара – деятельность местного населения.