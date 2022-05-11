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11мая
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сегодня, 16:20 0

Житель Хабаровского края погиб после насилия над падчерицей

Мужчину на месте преступления застала жена

Житель Хабаровского края погиб после насилия над падчерицей
Фото: pixabay.com

Отчим изнасиловал и убил 15-летнюю падчерицу, а затем ранил жену. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину уже мёртвым. По словам супруги, он покончил с собой. По данным региональной прокуратуры, трагедия разыгралась накануне в посёлке Ванино Хабаровского края.

Женщина вернулась домой с двухлетним сыном и обнаружила, что муж насилует её 15-летнюю дочь. Начался конфликт, мужчина схватил нож. Под удар сначала попала падчерица, девочка скончалась от полученных ранений. Затем мужчина переключился на жену. Женщина была ранена. Сейчас вместе с двухлетним сыном, который не пострадал, она находится в больнице.

Прокуратура Ванинского района сообщает, что начата проверка «в связи с обнаружением трупов несовершеннолетней девушки и мужчины». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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