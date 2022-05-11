Сын Таисии Повалий резко высказался о певице после её выступления в Кремле
Денис Повалий заявил, что не имеет никакого отношения к истории матери
В День Победы сын Таисии Повалий заявил, что не имеет никакого отношения к истории своей матери. В своём блоге Денис Повалий написал после того, как увидел выступление артистки в Кремле, где она исполнила «Песню про рушник» на украинском языке, сообщает Tvcenter.ru.
Сын Таисии Повалий сейчас проживает в Испании. В своём сообщении Денис пожелал всем мирного неба над головой. По его словам, он хочет, чтобы планета очистилась от зла и ненависти.
Также наследник певицы призвал не отождествлять его с матерью. Он отметил, что у исполнительницы своя история, к которой он отношения не имеет.
В честь Дня Победы Таисия Повалий приняла участие в концерте, который проходил в Кремле. В ходе своего выступления певица поддержала российскую спецоперацию на Украине.
Недавно 57-летнюю артистку внесли в украинский «чёрный список» за нежелание критиковать действия России. При этом её сын Денис осудил военную спецоперацию по освобождению Донбасса.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики Украины предложил лишить Таисию Повалий званий народной и заслуженной артистки Украины.
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