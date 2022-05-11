Сын Таисии Повалий резко высказался о певице после её выступления в Кремле

Сын Таисии Повалий сейчас проживает в Испании. В своём сообщении Денис пожелал всем мирного неба над головой. По его словам, он хочет, чтобы планета очистилась от зла и ненависти.

Также наследник певицы призвал не отождествлять его с матерью. Он отметил, что у исполнительницы своя история, к которой он отношения не имеет.

В честь Дня Победы Таисия Повалий приняла участие в концерте, который проходил в Кремле. В ходе своего выступления певица поддержала российскую спецоперацию на Украине.

Недавно 57-летнюю артистку внесли в украинский «чёрный список» за нежелание критиковать действия России. При этом её сын Денис осудил военную спецоперацию по освобождению Донбасса.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики Украины предложил лишить Таисию Повалий званий народной и заслуженной артистки Украины.