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сегодня, 16:02 2

Благовещенцы возмущены тем, что не могут оплатить проезд с помощью телефона

Горожанка пожаловалась в редакцию Амур.инфо после бурного конфликта с водителем автобуса

Благовещенцы возмущены тем, что не могут оплатить проезд с помощью телефона
Фото: Амур.инфо

Накануне в редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала, что уже не единожды у неё возникали конфликты с водителями автобусов из-за оплаты поездки: они отказываются принимать оплату через телефон. Корреспондент Амур.инфо связался с мэрией областного центра и постарался выяснить, с чем это связано.

«Водители автобуса не хотят принимать оплату через телефон платёжной системой "МИР". Минут 15 назад ехали с молодым человеком на автобусе № 3. Карты с собой не было, хотели оплатить телефоном, водитель сказал, что можно только картой или наличными. Ничего из этого у нас с собой не было, мы просили нас рассчитать через телефон. Он заблокировал дверь и не хотел нас выпускать. После спора все-таки нажал, чтобы я оплатила проезд, операция прошла, чек вышел, я показала ему это, он нам все равно не поверил, но дверь в итоге открыл», – написала нам в Telegram девушка.

Стоит отметить, что ещё 2 марта стало известно о том, что терминалы, установленные в общественном транспорте больше не принимают оплату за проезд бесконтактным способом через сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и так далее (часы, телефоны и другие устройства, в которых установлены NFC-датчики). При этом оплачивать непосредственно картами можно, как и до этого.

В мэрии Благовещенска пояснили, что компания, предоставляющая терминалы для оплаты в транспорте, дала следующий комментарий: «При попытке оплатить через смартфон картой Visa и Mastercard транзакция не пройдёт сразу. Если же карта МИР, то терминал выдает чек, у человека на смартфоне появляется оповещение, что деньги перечислены, но по факту этого не происходит. Эта транзакция уходит в технические ошибки, а со счета средства не перечисляются. Пользователи карты могут в этом убедиться, проверив историю операций в приложении банка».

В мэрии Благовещенска ещё раз напомнили, что расплатиться за поездку в общественном транспорте можно двумя способами: наличными или картой.

А вы как предпочитаете платить в общественном транспорте?

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#мэрия #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    22 минуты назад

    Благовещенка блАндинка что ли? На телефон "заработала", а на сто рублей (на всякий случай) сил не хватило?

  • nf693244

    nf693244
    58 секунд назад

    Нация деградирует. Отключи мобильную связь, начнутся массовые самоубийства.

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