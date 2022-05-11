Больше 14 тысяч человек решили получить дальневосточные гектары в Амурской области

С начала действия программы на получение бесплатных земель в Амурской области претендовали 14 307 человек – столько заявок поступило в уполномоченные органы. За последний месяц в ведомствах приняли 169 заявлений.

Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли. К примеру, можно взять участок площадью 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. Земля на Дальнем Востоке и в Арктике предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет, на сайте НаДальнийВосток.РФ.

Амурчане, уже взявшие гектары, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет. Заявку нужно подать в течение полугода до завершения пятилетнего срока безвозмездной аренды участка, иначе можно лишиться прав на гектар, сообщается на сайте амурского правительства.

— Люди продолжают брать новые дальневосточные гектары на территории Амурской области. Только за апрель жители региона получили в безвозмездное пользование 141 участок. Землю осваивают по-разному: строят дома, занимаются фермерским хозяйством, развивают туризм, оборудуют спортивные объекты. С начала действия программы в регионе оформили 8 613 бесплатных участков, 782 дальневосточных гектара перешли в собственность жителей. Люди связывают свое будущее именно с Амурской областью, видят хорошие перспективы как для жизни, так и для развития своего дела, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.