Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:39 0

Больше 14 тысяч человек решили получить дальневосточные гектары в Амурской области

Василий Орлов рассказал, как используются бесплатные земли

Больше 14 тысяч человек решили получить дальневосточные гектары в Амурской области
Фото: pixabay.com

С начала действия программы на получение бесплатных земель в Амурской области претендовали 14 307 человек – столько заявок поступило в уполномоченные органы. За последний месяц в ведомствах приняли 169 заявлений.

Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли. К примеру, можно взять участок площадью 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. Земля на Дальнем Востоке и в Арктике предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет, на сайте НаДальнийВосток.РФ.

Амурчане, уже взявшие гектары, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет. Заявку нужно подать в течение полугода до завершения пятилетнего срока безвозмездной аренды участка, иначе можно лишиться прав на гектар, сообщается на сайте амурского правительства.

— Люди продолжают брать новые дальневосточные гектары на территории Амурской области. Только за апрель жители региона получили в безвозмездное пользование 141 участок. Землю осваивают по-разному: строят дома, занимаются фермерским хозяйством, развивают туризм, оборудуют спортивные объекты. С начала действия программы в регионе оформили 8 613 бесплатных участков, 782 дальневосточных гектара перешли в собственность жителей. Люди связывают свое будущее именно с Амурской областью, видят хорошие перспективы как для жизни, так и для развития своего дела, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Просмотров всего: 129

#Дальний Восток #сельское хозяйство #строительство #туризм #экономика

распечатать


Происшествия

Житель Хабаровского края погиб после насилия над падчерицей
Экономика 7

Амурская область заняла третье место в рейтинге по динамике роста зарплат
Происшествия

Дальний Восток разгорелся раньше: Александр Козлов отчитался президенту о ситуации с пожарами в стране
Общество 2

«Русская деревня» в Хэйхэ стала одним из самых дорогих туристических объектов

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь