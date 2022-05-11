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Амурские хоккеисты необычно поздравили своего тренера с днём свадьбы

Сюрприз для молодожёнов подготовили спортсмены хоккейного клуба «Союз»

Амурские хоккеисты необычно поздравили своего тренера с днём свадьбы
Фото: Управление ЗАГС Амурской области

В среду, 11 мая, в фойе отдела ЗАГС по Свободному и Свободненскому району собралась команда воспитанников хоккейного клуба «Союз». Нет, ребята не ошиблись адресом. Юные спортсмены пришли поздравить с регистрацией брака своего тренера Сергея и его невесту Светлану.

Как рассказали в отделе ЗАГС, молодых встретили аркой из хоккейных клюшек и громкими криками «Поздравляем!». Молодожёны были приятно удивлены такому сюрпризу. В свободненском ЗАГСе добавили, что такого необычного поздравления там ещё не было.

Фото: Управление ЗАГС Амурской области.

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#жизнь #праздники #спорт

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