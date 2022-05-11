Елена Ваенга рассказала, как её прятали от Аллы Пугачёвой под столом

Ваенга рассказала, как однажды она пришла записываться на студию к продюсеру Юрию Чернавскому. Елена приехала на студию практически в одно время с Примадонной, так как Чернавский продюсировал и её альбом. Все почему-то решили, что Ваенге нельзя встречаться с Пугачёвой, поэтому Елену спрятали под стол.

По словам певицы, теперь она понимает, что продюсер делал работу, за которую ему платили деньги, а параллельно занимался Ваенгой. Она признаётся, что испытала унижение, когда сидела под столом. Елена отметила, что ничего плохого не делала, поэтому ей было обидно. Также артистка добавила, что никогда не рассказывала эту историю Алле Пугачёвой.

Спустя время артистки все-таки встретились. Ваенга рассказала, что при первом знакомстве с Примадонной она очень волновалась. По её словам, на неё очень давила энергетика Аллы Борисовны.

Сейчас Елену уже почти не заботит популярность. Она отметила, что с рождением ребёнка стала больше времени проводить дома. В 2012 году Ваенга родила сына от Романа Садырбаева. В 2016 году пара официально оформила отношения.