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11мая
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сегодня, 13:58 1

В Благовещенском районе произошло жёсткое ДТП

Подробности произошедшего выясняются

В Благовещенском районе произошло жёсткое ДТП
Фото: Благовещенск №1

По данным телеграм-канала Благовещенск № 1, недалеко от Кантон-Коммуны произошло ДТП. Проезжавший мимо водитель заснял на видео опрокинутый на крышу автомобиль.

В городском отделе ГИБДД информацию о происшествии подтвердили, уточнив, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 7:28.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Количество и состояние пострадавших неизвестно.

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#Благрайон #дороги #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Не сменил зимнюю резину на летнюю

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