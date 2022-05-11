В Благовещенском районе произошло жёсткое ДТП
Подробности произошедшего выясняются
По данным телеграм-канала Благовещенск № 1, недалеко от Кантон-Коммуны произошло ДТП. Проезжавший мимо водитель заснял на видео опрокинутый на крышу автомобиль.
В городском отделе ГИБДД информацию о происшествии подтвердили, уточнив, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 7:28.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего. Количество и состояние пострадавших неизвестно.
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