Сати Казанова призналась, что была причиной конфликтов в группе «Фабрика»

Сати призналась, что часто выясняла отношения и пыталась гнуть свою линию в группе. Она провоцировала Ирину Тоневу и Сашу Савельеву на ссоры, но сейчас очень об этом жалеет.

Казанова откровенно рассказала, что конфликты с коллегами происходили в большей степени из-за неё, поэтому другим солисткам пришлось с ней непросто. 39-летняя певица попросила прощения у Тоневой и Савельевой, а также поблагодарила их за то, что они дали друг другу.

Сати ушла из группы «Фабрика» в 2010 году, решив заняться сольной карьерой. По её словам, она пыталась найти себя, но успеха не добилась. Несмотря на вокальные данные, Казанова не стала популярной, у неё редко появлялись хиты и клипы.

Певица признаётся, что её творчество никак не складывалось, ни с одним продюсером она не могла найти общий язык. При этом она очень тепло отзывается об Игоре Матвиенко, считая его одним из лучших продюсеров.

Сати отметила, что долго искала свой путь. Чтобы выйти из депрессивного состояния, она начала петь мантры. Сейчас Казанова увлекается йогой и медитацией. Певица проводит мастер-классы для начинающих, где делится своим опытом.