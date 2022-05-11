Дава и Мари Краймбрери вместе отдыхают в Турции

Несколько дней назад Дава начал публиковать в своём блоге снимки с отдыха в Турции. Он утверждает, что уехал не один, а со своей девушкой. Один из поклонников артиста в это время проживал в том же отеле, и рассекретил имя возлюбленной Давида. Ей оказалась певица Мари Краймбрери. Юный фанат встретил пару во время прогулки и попросил с ними сфотографироваться, тем самым раскрыв их отношения.

После случившегося Дава публикует снимки со своей возлюбленной в социальных сетях, однако не показывает её лицо. При этом артисты уже не первый раз отдыхают вместе. До этого Мари и Давид прилетали в Дубай, и выкладывали видео из одних и тех же мест. Тогда у поклонников не осталось сомнений, что Краймбери и Манукян проводят время вместе.

Отношения между артистами начались во время съёмок шоу «Дуэты». Дава признавался, что влюбился в певицу ещё на сцене. После шоу он пригласил Мари на свидание.