В Магдагачи сегодня восстановят электроснабжение, нарушенное в результате пала

9 мая в Магдагачинском районе в результате пала, причину которого еще устанавливают, оказались повреждены пять кабельных линий напряжением 10 кВ, обеспечивающих электроснабжение районного центра. Местные жители остались без электричества.

10 мая электроснабжение вернули 60 процентам потребителей. Значимые объекты посёлка Магдагачи перевели на резервные источники электроснабжения. Ко второй половине дня всех потребителей обеспечили электричеством по временной схеме.

В настоящее время Амурские электрические сети завершают аварийно-восстановительные работы на энергообъекте в Магдагачинском районе. Сегодня схема электроснабжения потребителей будет переведена с временной на постоянную, в связи с чем запланировано отключение потребителей с 13:00 до 17:00, сообщают в своем телеграм-канале Амурские электросети.

— Для ликвидации повреждения требовались и специалисты, и материалы, поэтому в Магдагачи были направлены бригады с соседних участков, материалы для проведения работ отправлены из городов Зея, Свободный и Благовещенск, – рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – Оперативный штаб Амурских электрических сетей разработал схему для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей, которую и реализовали за 12 часов. Часть персонала восстанавливала энергоснабжение потребителей, а другая часть одновременно вела работы по замене поврежденного кабеля, всего необходимо было заменить около 500 метров кабельных линий 10 кВ.