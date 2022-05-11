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11мая
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сегодня, 13:46 2

В Амурской области полицейских закидали камнями

В отношении дебоширов возбудили уголовное дело

В Амурской области полицейских закидали камнями
Фото: pixabay.com

В марте 2022 года в Свободненском районе мужчины устроили разборки. Для того чтобы их успокоить, на место происшествия вызвали полицию. Разбушевавшиеся дебоширы не захотели соблюдать порядок и закидали сотрудников правопорядка камнями.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области, в отношении четырех нарушителей возбуждено уголовное дело.

— Понимая, что перед ними находятся представители власти, обвиняемые со значительной силой начали бросать камни в направлении полицейских, то есть совершили действия, непосредственно направленные на угрозу применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, – пояснили в ведомстве.

Как уточнили корреспонденты Амур.инфо в прокуратуре, ни один камень в полицейских не попал, поэтому данное правонарушение признано не опасным для жизни и здоровья.

Тем не менее за совершённое обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "Дебилы, б..." (С. Лавров)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Юркие полицейские попались. Увёртливые)))

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