В Амурской области полицейских закидали камнями

В марте 2022 года в Свободненском районе мужчины устроили разборки. Для того чтобы их успокоить, на место происшествия вызвали полицию. Разбушевавшиеся дебоширы не захотели соблюдать порядок и закидали сотрудников правопорядка камнями.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области, в отношении четырех нарушителей возбуждено уголовное дело.

— Понимая, что перед ними находятся представители власти, обвиняемые со значительной силой начали бросать камни в направлении полицейских, то есть совершили действия, непосредственно направленные на угрозу применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, – пояснили в ведомстве.

Как уточнили корреспонденты Амур.инфо в прокуратуре, ни один камень в полицейских не попал, поэтому данное правонарушение признано не опасным для жизни и здоровья.

Тем не менее за совершённое обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.