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11мая
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сегодня, 13:30 1

Дело о варёной кукурузе: благовещенку осудили за кражи в торговых точках

Женщина орудовала вместе с подругой

Дело о варёной кукурузе: благовещенку осудили за кражи в торговых точках
Фото: pixabay.com

Подруга обвиняемой предложила амурчанке обворовать торговые точки, продающие варёную кукурузу, сказав, что точно знает, где в них спрятаны наличные. За день женщины украли у продавцов почти 9 тысяч рублей.

Уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору, совершенной в сентябре 2019 года, рассмотрел Благовещенский городской суд.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленницы сначала отправились в супермаркет на Октябрьской, потом зашли в торговый центр на Институтской и напоследок – в магазин на Ленина. Везде работали по одной схеме: знакомая наблюдала за обстановкой, подсудимая действовала. За день в трех торговых точках они тайно похитили 8 750 рублей.

Женщина признала вину в полном объеме, в содеянном раскаялась – это вместе с возмещением ущерба потерпевшему стало смягчающими вину обстоятельствами. Суд приговорил благовещенку к 140 часам обязательных работ. Чем именно она будет заниматься, определит орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

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#происшествия #финансы #криминал

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Группой лиц, по предварительному сговору... А наказали только одну.

    Да здравствует российский суд! Самый гуманный в мире! )

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