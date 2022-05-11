Все амурские ветераны получили выплаты ко Дню Победы

Минсоцзащиты области сообщает, что практически все ветераны Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в честь празднования Дня Победы. Помимо ветеранов деньги также получат вдовы, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма.

Выплата в 1 000 рублей из регионального бюджета также предоставляется лицам, родившимся с 1927 по 1945 годы.

— Праздничные выплаты ветераны получат с апреля по май. Средства доставят почтовой службой вместе с пенсией, либо перечислят на банковский счет ветерана, если он аналогичным образом получает меры социальной поддержки, – разъяснила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

Всего для поддержки 24 тысяч ветеранов региональные власти планируют выделить более 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Амурской области.