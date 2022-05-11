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11мая
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сегодня, 13:11 0

В Белогорске насмерть разбился мотоциклист

Мужчина скончался на месте ДТП

В Белогорске насмерть разбился мотоциклист
Фото: t.me/gibgg28

В Белогорске произошло смертельное ДТП. Мотоцикл столкнулся с иномаркой.

10 мая в 16:45 в Белогорске произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki GSX600 и автомобиля Toyota Caldina.

Сообщается, что 37-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия», – сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Амурской области.

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#дороги #ДТП #жизнь #происшествия

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