В Белогорске насмерть разбился мотоциклист
Мужчина скончался на месте ДТП
В Белогорске произошло смертельное ДТП. Мотоцикл столкнулся с иномаркой.
10 мая в 16:45 в Белогорске произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki GSX600 и автомобиля Toyota Caldina.
Сообщается, что 37-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.
«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия», – сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Амурской области.
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