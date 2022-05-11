Музыкант Максим Леонидов сообщил об эмиграции в Израиль

Максим Леонидов вместе с семьёй эмигрировал в Израиль. Артист не стал называть в качестве причины переезда свои политические взгляды. Он объяснил, что в этой стране более приятный климат, где он чувствует себя более уютно.

60-летний артист заявил, что планирует «сделать Израиль центром жизни своей семьи». По словам Леонидова, его сын осенью пойдёт учиться в израильскую школу, а взрослая дочь осталась за границей и будет учиться в Европе.

Музыкант также отметил, что решил уехать из России задолго до спецоперации на Украине, после начала которой российские звёзды начали массово эмигрировать.

Основатель группы «Секрет» женат на 42-летней актрисе Александре Камчатовой. Супруги воспитывают 14-летнего сына Леонида и 18-летнюю дочь Марию.

Близкий друг и коллега артиста Андрей Макаревич сейчас также проживает в Израиле с молодой супругой и новорождённым сыном. Недавно он заявлял, что не планирует возвращаться в Россию.

Известно, что в Израиль также перебрались Алла Пугачёва и Максим Галкин. Актриса Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии, вслед за ней уехала и Ингеборга Дапкунайте. Татьяна Лазарева обосновалась в Испании, а Земфира и Рената Литвинова во Франции.