В Амурской области две недели не регистрировали смерти от коронавируса

По данным информационного портала стопкоронавирус.рф, в Амурской области последний раз смерть от коронавируса фиксировали 27 апреля.

Кроме того, по данным портала, на протяжении двух последних недель амурчане всё реже заражаются COVID-19. Так, за неделю с 4 по 10 мая выявлено 303 новых случая. Для сравнения: во время вспышки заболевания в феврале 2022 года в сутки фиксировалось более 1 800 новых случаев.

Напомним, что ранее Амур.инфо сообщало о том, что в регионе принято решение об отмене обязательной вакцинации для работающего населения.

При этом генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков сказал о том, что вакцинироваться всё-таки стоит, несмотря на спад заболеваемости.

— Если в летний период у вас подошло время для повторной вакцинации, это лучше сделать. Есть очень высокая вероятность того, что новая большая волна заболеваемости может быть осенью. И чтобы себя по максимуму защитить, не будет очень сложно пойти и одну вакцину поставить, – заявил Крючков в беседе на радио «Комсомольская правда».