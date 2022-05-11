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11мая
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сегодня, 12:51 0

В Амурской области две недели не регистрировали смерти от коронавируса

Об этом свидетельствует портал стопкоронавирус.рф

В Амурской области две недели не регистрировали смерти от коронавируса
Фото: pixabay.com

По данным информационного портала стопкоронавирус.рф, в Амурской области последний раз смерть от коронавируса фиксировали 27 апреля.

Кроме того, по данным портала, на протяжении двух последних недель амурчане всё реже заражаются COVID-19. Так, за неделю с 4 по 10 мая выявлено 303 новых случая. Для сравнения: во время вспышки заболевания в феврале 2022 года в сутки фиксировалось более 1 800 новых случаев.

Напомним, что ранее Амур.инфо сообщало о том, что в регионе принято решение об отмене обязательной вакцинации для работающего населения.

При этом генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков сказал о том, что вакцинироваться всё-таки стоит, несмотря на спад заболеваемости.

— Если в летний период у вас подошло время для повторной вакцинации, это лучше сделать. Есть очень высокая вероятность того, что новая большая волна заболеваемости может быть осенью. И чтобы себя по максимуму защитить, не будет очень сложно пойти и одну вакцину поставить, – заявил Крючков в беседе на радио «Комсомольская правда».

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#COVID 19 #жизнь

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