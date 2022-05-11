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сегодня, 14:20 7

Амурская область заняла третье место в рейтинге по динамике роста зарплат

По прогнозам, зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц амурчане дождутся через восемь лет

Амурская область заняла третье место в рейтинге по динамике роста зарплат
Фото: pixabay.com

Амурская область оказалась на третьем месте в рейтинге по количеству лет, необходимому для достижения медианной* зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг регионов РФ по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц, подготовило РИА Новости. В числе регионов с наименьшим сроком ожидания оказалась Амурская область:

  1. Ямало-Ненецкий автономный округ – 5,3 года;
  2. Чукотский автономный округ, Магаданская область – 6,3 года;
  3. Амурская область – 7,7 года;
  4. Санкт-Петербург, Москва – 8,3 года;
  5. Сахалинская область – 8,8 года.

Самые высокие темпы роста зарплат – в Амурской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Дагестан – превышают 10 %. Самые низкие темпы роста зарплат – в Hенецком автономном округе, ХМАО и Чечне.

* Медианная заработная плата – термин в бухгалтерии и статистике. Для подсчёта медианной зарплаты все значения исследуемых зарплат выстраивают в ряд по возрастанию. Ряд делят пополам. Значение зарплаты, оказавшейся посередине, – медианная зарплата.

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#жизнь #финансы #экономика

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    по бумагам -да, а фактически - нет

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц амурчане дождутся через восемь лет"

    К сожалению, большинство не дождётся! (((

    Кстати, а Вася в число амурчан входит?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    То есть моя зарплата через восемь лет снизится?

  • Undertaker

    Undertaker
    52 минуты назад

    Цены во сколько раз взлетят, тарифы в июле поднимут опять за жкх и электроэнергию?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    25 минут назад

    Tуман, увы... Но ты не одинок. Судя по тексту, многие чиновники-амурчане через восемь лет будут неприятно удивлены. )))

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    25 минут назад

    А если замутить еще парочку операций, то 100 тыс через восемь лет будут как 10 тыс сейчас.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 минут назад

    инфляцию ожидают просто дикую

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