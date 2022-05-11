Амурская область заняла третье место в рейтинге по динамике роста зарплат
По прогнозам, зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц амурчане дождутся через восемь лет
Амурская область оказалась на третьем месте в рейтинге по количеству лет, необходимому для достижения медианной* зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц.
Рейтинг регионов РФ по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц, подготовило РИА Новости. В числе регионов с наименьшим сроком ожидания оказалась Амурская область:
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 5,3 года;
- Чукотский автономный округ, Магаданская область – 6,3 года;
- Амурская область – 7,7 года;
- Санкт-Петербург, Москва – 8,3 года;
- Сахалинская область – 8,8 года.
Самые высокие темпы роста зарплат – в Амурской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Дагестан – превышают 10 %. Самые низкие темпы роста зарплат – в Hенецком автономном округе, ХМАО и Чечне.
* Медианная заработная плата – термин в бухгалтерии и статистике. Для подсчёта медианной зарплаты все значения исследуемых зарплат выстраивают в ряд по возрастанию. Ряд делят пополам. Значение зарплаты, оказавшейся посередине, – медианная зарплата.
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