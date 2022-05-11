Дальний Восток разгорелся раньше: Александр Козлов отчитался президенту о ситуации с пожарами в стране

По статистике, приведенной на совещании с президентом, весенние природные пожары в большинстве случаев – это вина человека. Огонь приходит в населённые пункты с прилегающих земель, где выжигают сухую траву, разводят костры. В регионах есть жертвы среди населения и отмечается значительный материальный ущерб.

— Вне зависимости от происхождения этих пожаров, все они прямо угрожают жизни и здоровью людей, наносят ощутимый, зачастую невосполнимый вред природе и животному миру, в целом негативно влияют на экономику и социальную сферу. Обращу особое внимание: нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Нужно в корне менять ситуацию там, где это, конечно, необходимо, – выступил в начале совещания президент РФ Владимир Путин.

Как отметил руководитель МЧС Александр Чуприян, в этом году первые природные пожары были зафиксированы уже январе, а в апреле пожароопасный сезон вошёл в полную силу. С начала года на территории Российской Федерации возникло около четырёх тысяч очагов лесных пожаров на площади 270 тысяч гектаров.

— Мы фиксируем, что площадь, пройденная огнём в лесах, в полтора раза меньше, чем в прошлом году. На сегодняшнее утро это 270 тысяч гектаров против 400 тысяч прошлогодних. И это несмотря на то, что у нас в среднем на месяц раньше разгорелись Дальний Восток, Урал и Сибирь. Например, первые пожары в Тындинском районе Амурской области уже зафиксировали в марте – обычно это происходило в мае, – пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Главы регионов и представители профильных ведомств в ходе совещания представили предложения в правительство – установить целевой показатель сокращения лесных пожаров не менее чем в два раза по всей стране к 2030 году. Говорили представители власти и об ужесточении ответственности для виновников пожаров и о работе по их предотвращению на уровне регионов, сообщается на сайте Кремля.

Особо на совещании обсудили вопрос размещения детей из семей, которые пострадали от пожаров.

— Очень важно, чтобы дети не находились у родственников, в пунктах временного размещения, а в нормальных детских лагерях, и не на какой-то сезон определённой смены, а на всё лето – до того момента, когда к осени, к началу отопительного сезона, будут построены новые дома. И возможность такую дать нашим регионам – и губернаторы это могут делать, мы с ними об этом говорили – это, конечно, посмотреть, где есть возможность, компенсировать съём жилья людям, для того чтобы не находиться в пунктах временного размещения. В любом случае это будет дешевле и комфортнее для людей. Потому что, мы посмотрели, это в основном сёла, рабочие сёла, где развито сельское хозяйство, и люди будут нуждаться в этой поддержке, – рассказал Александр Козлов.

Между тем, в Амурской области ситуация с пожарами всё ещё остается напряженной.