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В Тынде коммунальщиков наказали за холод в квартирах

В феврале из-за допущенных нарушений в домах тындинцев снизилась температура

В Тынде коммунальщиков наказали за холод в квартирах
Фото: pixabay.com

В Тынде по требованию прокуратуры местная коммунальная компания и работники организации привлечены к административной и дисциплинарной ответственности за несоблюдение температурного режима в период отопительного сезона 2021-2022 годов.

В ходе проверки установлено, что теплоснабжающая компания в нарушение закона в начале февраля 2022 года допустила отклонение от температурного графика в подающем трубопроводе, в результате чего в квартирах тындинцев снизилась температура.

Нарушения устранены, соблюдение температурного графика в подающем трубопроводе обеспечено, налажен график поставок угля. Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.

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#жизнь #ЖКХ #происшествия

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