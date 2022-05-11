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В Амурской области выбрали победителей грантового конкурса среди молодёжных организаций

Социально-значимые проекты получат финансовую поддержку на 1,8 миллиона рублей

В Амурской области выбрали победителей грантового конкурса среди молодёжных организаций
Фото: Амур.инфо

Отдел молодежной политики министерства образования и науки Амурской области провел конкурс грантов среди общественных объединений области. Общая сумма средств, направленных на поддержку проектов, составила 1,8 миллиона рублей.

— На протяжении последних нескольких лет на реализацию социально-значимых проектов из областного бюджета выделяется значительная сумма средств, в этом году она составила 1,8 миллиона рублей. В этот раз на конкурс от организаций поступило 19 заявок. По решению конкурсного жюри финансирование получат шесть проектов, – пояснила зампред регионального правительства и министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.

Победители грантового конкурса указаны в таблице:

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#конкурсы #областная власть #помощь

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