В Амурской области выбрали победителей грантового конкурса среди молодёжных организаций

Отдел молодежной политики министерства образования и науки Амурской области провел конкурс грантов среди общественных объединений области. Общая сумма средств, направленных на поддержку проектов, составила 1,8 миллиона рублей.

— На протяжении последних нескольких лет на реализацию социально-значимых проектов из областного бюджета выделяется значительная сумма средств, в этом году она составила 1,8 миллиона рублей. В этот раз на конкурс от организаций поступило 19 заявок. По решению конкурсного жюри финансирование получат шесть проектов, – пояснила зампред регионального правительства и министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.

Победители грантового конкурса указаны в таблице: