Анфиса Чехова объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию

Чехова рассказала, что для 9-летнего сына Соломона выбрала учебное заведение, в котором учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. У мальчика в школе есть уроки математики, английского языка, ментальной арифметики, скорочтения, а также футбол, йога и бассейн.

Анфиса заявила, что раньше осени она в Россию не вернется. Она объяснила подписчикам в социальных сетях, что у неё отпуск, а не эмиграция. По словам телеведущей, в Москве плохая погода и депрессивный настрой, а также отменились все проекты. Поэтому она решила пожить там, где тепло и есть возможности для духовного развития. Чехова уже давно увлекается восточными практиками, и сейчас занимается на Бали йогой.

Судя по всему, живёт Анфиса на доходы от рекламы в соцсетях. В своём блоге она делится полезными рекомендациями, которые явно оплачены спонсорами. Телеведущая советует подписчикам, какой солнцезащитный крем лучше выбрать, куда сходить на антицеллюлитный массаж и рекомендует пить витамины.