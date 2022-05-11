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Анфиса Чехова объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию

Чехова пока не планирует возвращаться в Москву из-за отсутствия работы

Анфиса Чехова объяснила, почему не хочет возвращаться в Россию
Фото: yakutsk.ru

Анфиса Чехова ещё в феврале улетела на Бали. Телеведущая призналась, что устала от эмоционального выгорания, и хочет подпитаться положительной энергией на тропическом острове. Однако Анфиса пока не спешит возвращаться в Россию, а недавно даже устроила сына в местную школу, сообщает «Комсомольская правда».

Чехова рассказала, что для 9-летнего сына Соломона выбрала учебное заведение, в котором учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. У мальчика в школе есть уроки математики, английского языка, ментальной арифметики, скорочтения, а также футбол, йога и бассейн.

Анфиса заявила, что раньше осени она в Россию не вернется. Она объяснила подписчикам в социальных сетях, что у неё отпуск, а не эмиграция. По словам телеведущей, в Москве плохая погода и депрессивный настрой, а также отменились все проекты. Поэтому она решила пожить там, где тепло и есть возможности для духовного развития. Чехова уже давно увлекается восточными практиками, и сейчас занимается на Бали йогой.

Судя по всему, живёт Анфиса на доходы от рекламы в соцсетях. В своём блоге она делится полезными рекомендациями, которые явно оплачены спонсорами. Телеведущая советует подписчикам, какой солнцезащитный крем лучше выбрать, куда сходить на антицеллюлитный массаж и рекомендует пить витамины.

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#отдых #соцсети #шоу-бизнес

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