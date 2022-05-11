На Сахалине семейство медведей поселилось на автобусной остановке

На Сахалине семейство медведей обосновалось недалеко от автобусной остановки в районе села Пугачево. Медведица с тремя медвежатами поселились прямо у дороги.

Хищники вызывают любопытство проезжающих мимо водителей. Люди пытаются покормить животных, а медведи не проявляют признаков страха. По мнению специалистов, это может закончиться трагедией.

В охотхозяйстве Сахалина пояснили, что застать медведей на месте специалистам не удалось. Однако, они зафиксировали следы косолапых и поговорили с местными жителями.

— Конечно же, хочется сохранить семейство, хочется, чтобы они просто ушли оттуда, испугавшись человека, и больше не выходили к дороге и к населённому пункту либо к остановке. Но для этого точно нельзя прикармливать, тем более медвежат. Потому что, видя, как медведица ест то, что выкидывают из машин, медвежата перенимают этот опыт и в дальнейшем будут попрошайничать и выпрашивать еду. Этого ни в коем случае допустить нельзя. Поэтому мы в очередной раз обращаемся к жителям: ни в коем случае не подкармливайте диких зверей! Особенно бурых медведей, которые очень быстро привыкают к человеческой еде, – рассказал заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев.

Местное лесничество держит ситуацию на контроле. В случае угрозы жизни и здоровью людей придется принимать соответствующие меры, начиная от отпугивания и заканчивая вынужденным отстрелом, пишет ИА Сах.ком.