Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 2

Губернаторы пяти российских регионов объявили об отставке

Владимир Путин уже назначил исполняющих обязанности

Губернаторы пяти российских регионов объявили об отставке
Фото: pixabay.com

Губернаторы пяти регионов России объявили об отставке по собственному желанию под конец майских праздников. Речь идёт о Саратовской, Кировской, Томской, Рязанской областях и Республики Марий Эл. Уже назначены врио, сообщают в Кремле.

Отметим, что у губернаторов этих регионов сроки полномочий истекали в сентябре 2022 года. Всего же выборы новых глав регионов в этом году продут в 15 субъектах.

Свой пост покинули: глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Президентом подписаны указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области – Александр Соколов, Рязанской области – Павел Малков, Саратовской области – Роман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.

До этого с каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов Владимир Путин провёл рабочие встречи, сообщили в Кремле.

Просмотров всего: 295

#российская власть

распечатать


Общество 3

Российский аналог Google Play и AppStore начнёт работу 16 мая
Общество 9

Детей российских военных примут в вузы без экзаменов
Общество 5

В России для Вечного огня и Огней памяти газ будет бесплатным
Общество

Инфраструктурные облигации позволят провести благоустройство в регионах
Комментарии
Показать все (2)
  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    35 минут назад

    Как могли истечь полномочия в сентябре 2022? До сентября еще дожить надо...

  • Tуман

    Tуман
    16 минут назад

    Васю не отдадим!

    #ЯМыВася

    Своих не бросаем!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь