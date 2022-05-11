Губернаторы пяти российских регионов объявили об отставке

Губернаторы пяти регионов России объявили об отставке по собственному желанию под конец майских праздников. Речь идёт о Саратовской, Кировской, Томской, Рязанской областях и Республики Марий Эл. Уже назначены врио, сообщают в Кремле.

Отметим, что у губернаторов этих регионов сроки полномочий истекали в сентябре 2022 года. Всего же выборы новых глав регионов в этом году продут в 15 субъектах.

Свой пост покинули: глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Президентом подписаны указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области – Александр Соколов, Рязанской области – Павел Малков, Саратовской области – Роман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.

До этого с каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов Владимир Путин провёл рабочие встречи, сообщили в Кремле.