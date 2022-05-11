Российский аналог Google Play и AppStore начнёт работу 16 мая

Российский магазин приложений NashStore для устройств на платформе Android открыл регистрацию. Сейчас она доступна для разработчиков, а с 16 мая сервис будет доступен для всех пользователей.

Новость о российском аналоге Google Play и AppStore анонсировала автономная некоммерческая организация «Цифровые платформы».

На данный момент на сайте NashStore уже перерегистрировались более трёх тысяч владельцев приложений, среди которых и крупнейшие банковские организации (ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Сбер и другие).

В российском магазине приложений есть заявки из всех регионов страны, но больше всего разработчиков в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях. Не остались в стороне и зарубежные разработчики. Заявки оставили игровые студии Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама, а также банки Белоруссии и Казахстана, пишет Lenta.ru.

Зарегистрироваться в NashStore могут все желающие разработчики, они имеют возможность импортировать в российский магазин приложений данные из Google Play.

16 мая сервис станет доступен пользователям. Платёжные системы заработают позже – через несколько недель. Создатели магазина отметили, что будут работать над разными способами оплаты за приложения в NashStore, совместимыми с российскими банковскими картами «Мир».