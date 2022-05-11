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сегодня, 08:56 2

Благовещенцев приглашают на акцию по раздельному сбору мусора

Отходы будут использовать как вторичное сырье

Благовещенцев приглашают на акцию по раздельному сбору мусора
Фото: pixabay.com

Очередная акция по раздельному сбору отходов пройдет 21 мая на парковке ОКЦ с 11 до 13 часов, сообщили организаторы – экологическое движение «РазДельный сбор» в своем телеграм-канале.

Во время акции будут принимать: макулатуру, полиэтиленовую плёнку, пластиковые бутылки со знаком ПЭТ 1, флаконы и канистры со знаком 2 HDPE, бытовую технику и электронику, батарейки, металлолом, стеклобанки, пенопласт.

Все вторичное сырье нужно сдавать только чистым и сухим.

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#экология

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "Все вторичное сырье нужно сдавать только чистым и сухим."

    Щаззз! )))

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    У нас во дворе поставили новенькие пластиковые контейнеры для мусора. Так их через месяц разломали и подожгли.

    Вернули старые ржавые металлические.

    Горжусь, что я русский!!!

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