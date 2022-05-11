Благовещенцев приглашают на акцию по раздельному сбору мусора

Очередная акция по раздельному сбору отходов пройдет 21 мая на парковке ОКЦ с 11 до 13 часов, сообщили организаторы – экологическое движение «РазДельный сбор» в своем телеграм-канале.

Во время акции будут принимать: макулатуру, полиэтиленовую плёнку, пластиковые бутылки со знаком ПЭТ 1, флаконы и канистры со знаком 2 HDPE, бытовую технику и электронику, батарейки, металлолом, стеклобанки, пенопласт.

Все вторичное сырье нужно сдавать только чистым и сухим.