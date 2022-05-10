Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10мая
Предыдущая новость
сегодня, 19:27 0

В Благовещенске на ремонт закрывают новые участки улицы Ленина

Маршруты общественного транспорта изменятся

В Благовещенске на ремонт закрывают новые участки улицы Ленина
Фото: amurobl.ru

В мэрии Благовещенска сообщили, что с 11 мая в областной столице продолжится ремонт улицы Ленина. Закрытие новых участков повлияет на изменение маршрутов общественного транспорта.

Полностью закроют для движения транспорта участок на улице Ленина между Театральной и Кузнечной, включая перекрёстки. Также закроется для движения участок Ленина между улицей Шевченко и переулком Святителя Иннокентия.

Изменятся маршруты общественного транспорта: К, 2/2А, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 22, 26, 28, 30, 31 и 39.

Просмотров всего: 270

#дороги #транспорт

распечатать


Происшествия

В микрорайоне Благовещенска произошло ДТП с пострадавшими
Общество 1

Благовещенск примет участников Всероссийского автопробега ретроавтомобилей
Происшествия 1

В Благовещенске перекрыли улицу Свободную
Власть 12

Василий Орлов распорядился ускорить ремонт улицы Мухина
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь