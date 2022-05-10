В Благовещенске на ремонт закрывают новые участки улицы Ленина

В мэрии Благовещенска сообщили, что с 11 мая в областной столице продолжится ремонт улицы Ленина. Закрытие новых участков повлияет на изменение маршрутов общественного транспорта.

Полностью закроют для движения транспорта участок на улице Ленина между Театральной и Кузнечной, включая перекрёстки. Также закроется для движения участок Ленина между улицей Шевченко и переулком Святителя Иннокентия. Изменятся маршруты общественного транспорта: К, 2/2А, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 22, 26, 28, 30, 31 и 39.

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Анна Юрьева