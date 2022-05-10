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В микрорайоне Благовещенска произошло ДТП с пострадавшими

На месте работала машина реанимации

В микрорайоне Благовещенска произошло ДТП с пострадавшими
Фото: pixabay.com

Во вторник, 10 мая, в 14:10 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении автомобилей Kia Seltos и Toyota Corolla. ДТП произошло в районе дома 12/2 по Игнатьевскому шоссе, рассказали в городском отделе ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека были травмированы.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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#дороги #ДТП #происшествия #транспорт

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