В микрорайоне Благовещенска произошло ДТП с пострадавшими

Во вторник, 10 мая, в 14:10 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении автомобилей Kia Seltos и Toyota Corolla. ДТП произошло в районе дома 12/2 по Игнатьевскому шоссе, рассказали в городском отделе ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия два человека были травмированы. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Алёна Чуева