После газификации в Тынде запустят производство по выращиванию овощей

Мэр города Тынды Марина Михайлова в своём еженедельном отчёте рассказала о планах по газификации города. По словам чиновника, когда город начнёт отапливаться газом, появится возможность открыть новые производства.

— По поручению президента мы готовим план развития. Красной нитью плана будет газификация. Газификация – это всё. Это даст совершенно другое качество жизни. Во-первых, тариф на теплоснабжение у нас снизится; во-вторых, экологический аспект; в-третьих, мы сможем создавать новые производства, – отметила мэр города.

В планах одним из новых производств станут теплицы. Это должно значительно уменьшить цены на продукты на севере Амурской области.